Wien (www.fondscheck.de) - Der Londoner Asset Manager Liontrust baut sein Economic-Advantage-Team aus, so die Experten von "FONDS professionell".Natalie Bell werde sich dort als Fondsmanagerin auf Nebenwerte konzentrieren, teile das Investmenthaus mit.Bell sei bislang für die Responsible-Capitalism-Abteilung des Asset Managers tätig gewesen, für den sie seit Februar 2021 verschiedene Engagement-Prozesse mit Portfoliounternehmen geleitet habe. Schon in dieser Position habe sie mit dem Economic-Advantage-Team - bestehend aus Anthony Cross, Julian Fosh, Victoria Stevens, Matt Tonge und Alex Wedge - zusammengearbeitet, heiße es in der Pressemitteilung. ...

