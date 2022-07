Mit der spontanen Ankündigungen, den Gasfluss nach Europa weiter zu drosseln, sorgte Russland für viel Verunischerung an den hiesigen Märkten. Die Rohstoffmärkte reagierten prompt und die ohnehin astronomisch hohen Gaspreise schossen zeitweise um mehr als sieben Prozent in die Höhe. Auch beim Ölpreis war eine entsprechende Reaktion zu beobachten.Die fiel zwar weniger drastisch aus, doch die Preise stiegen wieder an und die nordamerikanische Sorte WTI nähert sich derzeit wieder der Marke von 100 USD je Barrel. Eine gute Nachricht ist das wohl in ...

