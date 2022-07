Studie der Ir.on AG zum KMU-Anleihemarkt im ersten Halbjahr 2022:

Volumen erwartungsgemäß deutlich unter Vorjahr; Energiesektor erstmals vorne; Zahl der Green Bonds nimmt zu

- Studie der IR.on AG zum KMU-Anleihemarkt im ersten Halbjahr 2022- 9 Emissionen mit einem platzierten Volumen von 247,6 Mio. Euro- KMU-Anleihemarkt auf ähnlichem Niveau mit IPO-Markt (3 Emissionen, Volumen von 331 Mio. Euro)- Durchschnittlicher Kupon mit 5,12 % p. a. um 9 Basispunkte unter Wert des Vorjahreszeitraums

Auf dem deutschen Markt für KMU-Anleihen macht sich die derzeit angespannte Lage am Kapitalmarkt - bedingt durch die anhaltende Corona-Pandemie sowie den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Preissteigerungen und Lieferkettenunterbrechungen - deutlich bemerkbar. So halbierte sich die Zahl der Emissionen verglichen mit dem ersten Halbjahr 2021 (18 Emissionen) auf 9 Anleihen von 9 Emittenten. Das platzierte Volumen verringerte sich dabei um 66 % auf 247,6 Mio. Euro (H1 2021: 727,7 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergibt ...

