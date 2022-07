Es bleibt eine Achterbahnfahrt in Nordex-Aktien (WKN: A0D655): Der deutsche Windturbinenhersteller gerät am Dienstag ins Straucheln. Kurzzeitig müssen Anleger -6% Tagesminus auf unter 8 € verkraften. Damit steht der Kurs genau in der Mitte von 6 bis 10 €. Der Hamburger Hersteller Nordex entwickelt und produziert Onshore-Windenergieanlagen, also Turbinen an Land. Insgesamt installierte das Unternehmen bislang eine Leistung von 39 Gigawatt. Außerdem ...

