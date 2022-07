Hamburg (ots) -Die Hamburger Pensionsverwaltung verbreitert als Full-Service-Dienstleister für Betriebsrenten ihr Angebot um den Bereich Absicherung bei Berufsunfähigkeit. Das neue Premium-Angebot, das den Namen Berufsschutz Plus trägt, ist bewusst als Lösung für komplette Branchen entwickelt worden. Als Beratungsunternehmen hat das Team aus Hamburg zusammen mit den Tarifparteien dieses Produkt als obligatorische Berufsunfähigkeitsversicherung der bayerischen Milchwirtschaft auf die Beine gestellt und übernimmt zudem die komplette Verwaltung. In dieser Form ist das ein in Deutschland einmaliges Ergebnis und die Milchwirtschaft in Bayern ist die erste Branche, die den Berufsschutz Plus als attraktiven Benefit einführt."Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Absicherung und betriebliche Altersvorsorge freuen wir uns, mit dem Berufsschutz Plus auch in Sachen Berufsunfähigkeit ein starkes Premium-Produkt bieten zu können", so Melanie Jura, Vorstand der Hamburger Pensionsverwaltung.Arbeitgeberleistungen einfach gemachtDer Berufsschutz Plus ist ein attraktiver Benefit für die Mitarbeiterbindung und im Wettbewerb um qualifiziertes Fachpersonal.Da der Tarif als Branchenlösung angelegt ist, gestaltet sich die Umsetzung für die Unternehmen leicht. "Als Dienstleister steht für uns auch immer an erster Stelle, Prozesse einfach zu machen", so Melanie Jura.Berufsunfähigkeit - häufiger als gedachtDen eigenen Beruf nicht mehr ausüben zu können ist kein Einzelfall. Laut gesetzlicher Rentenversicherung ist jede vierte Person in Deutschland im Laufe des Arbeitslebens von Berufsunfähigkeit betroffen. Neben Beratung und Verwaltung schult und informiert die Pensionsverwaltung mit einem umfassenden Kommunikationspaket rund um den Berufsschutz Plus. "Mit unserer schlagkräftigen Inhouse Agentur entwickeln wir individuell passende Kommunikationsstrategien in enger Abstimmung mit den Kunden," erklärt Andre Detjens, Manager für Unternehmenskommunikation.Pressekontakt:Hamburger Pensionsverwaltung eGAndre DetjensManager Unternehmenskommunikation(+49) 40 / 28 01 45-452a.detjens@hhpv.deOriginal-Content von: Hamburger Pensionsverwaltung e.G., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101487/5282479