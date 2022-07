TEMECULA, Kalifornien, July 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (die "Gruppe"), Teil der Unternehmensgruppe Nikkiso Co. Ltd. (Japan), freut sich, einen weiteren Ausbau seiner Fertigungskapazitäten bekanntgeben zu können. Diese Kapazitätserweiterung ist Ausdruck des Engagements des Unternehmens für seine inländischen Kunden in den Bereichen Industriegas und saubere Energie.

Das neue Werk in Houston, Texas, ist nun für die Herstellung und Lieferung von Umgebungsluftverdampfern ausgerüstet und bringt die Produkte und den Support näher an die Ostküste und die mexikanischen Märkte heran, was kürzere Umschlagzeiten und geringere Transportkosten für diese wachsenden Märkte ermöglicht.

Nikkiso Cryoquip Houston ist bereits in Betrieb und fährt die Produktion der Umgebungsluftverdampfer-Produktlinie auf die volle Kapazität hoch, wobei die Auslieferung an die Kunden schon begonnen hat.

"Wir freuen uns, unsere Unterstützung für diese wichtige Region verstärken und unseren Kunden erhebliche Vorteile bieten zu können", so Chris Colizzi, Präsident von Nikkiso Cryoquip. "Diese Kapazitätserweiterung bietet eine starke Struktur zur Unterstützung künftigen Wachstums."

Die neue Anlage in Houston ermöglicht es, auch die Kapazität in der Anlage der Gruppe in Murrieta, Kalifornien, zu erhöhen, um den wachsenden Kundenstamm in den Marktsegmenten Industriegase und Energie weiter zu unterstützen.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt ein Mitglied von Nikkiso Co., Ltd.) fertigen und warten technische Geräte zur Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Prozessanlagen für Industriegase, Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Rückgewinnung von Abwärme. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.comund www.nikkiso.com.

MEDIENKONTAKT:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com