Es ist eine Meldung, die im ersten Moment harmlos klingen mag: Alibaba strebt offiziell eine Erstnotierung in Hongkong an. Allerdings wird Alibaba bereits in New York gehandelt - und seit einiger Zeit auch in Hongkong. Was soll das also? Und wieso könnten andere China-Unternehmen folgen? Vor allem zwei Gründe dürften ausschlaggebend sein.Alibaba hat bereits eine Zweitnotiz in Hongkong. Diese ist zwar mit geringerem regulatorischen Aufwand verbunden als eine Erstnotiz (Primärlisting), allerdings ...

