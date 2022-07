The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.07.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.07.2022



ISIN Name

CA53116A2065 LIBERTY ONE LITHIUM

CA86730L1094 SUNDIAL GROWERS INC.

GB00B3CQW227 U.K. SPAC PLC LS-,001

IT0001012639 ASSITECA S.P.A.

US30162V4095 EXELA TECHS INC. DL-,0001

US62014P1084 MOTUS GI HLG.INC DL-,0001

