Ehemalige Führungskraft für Mitarbeitererfolg bei Salesforce und HR-Leiterin bei CBSi leitet künftig den Bereich Human Resources bei Brightcove

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), führend im Bereich Streaming-Technologie, hat Trisha Stiles zum Chief People Officer (CPO) berufen. Stiles übernimmt die Funktion am 29. August und wird die Personalstrategie, einschließlich Talent- und Leistungsmanagement, leiten und Initiativen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration anführen, wettbewerbsfähige Personalpraktiken entwickeln und die strategische Ausrichtung sowie das Geschäftswachstum des Unternehmens stärken.

Stiles wird an Marc DeBevoise, Chief Executive Officer (CEO) von Brightcove, berichten und den Fokus auf die Stärkung und Erweiterung der Organisationsstruktur, die Talententwicklung und den Kulturaufbau bei Brightcove setzen.

"Als erfahrene Führungskraft für Human Resources setzt sich Trisha sehr für die Entwicklung einer inklusiven, kollaborativen Firmenkultur ein, in der die Mitarbeiter motiviert sind, Ergebnisse zu erzielen und erfolgreich zu sein", sagte Marc DeBevoise, CEO von Brightcove. "Ich habe zuvor schon gerne mit Trisha zusammengearbeitet und weiß, dass sie perfekt geeignet sein wird, um die Unternehmenskultur zu stärken und Spitzentalente für Brightcove zu gewinnen."

Stiles bringt eine mehr als 20-jährige Erfahrung mit, die sie als Leiterin für Human Resources bei Fortune-500-Unternehmen wie Tableau, einer Salesforce Business Unit, CBS Interactive und NBC Universal gesammelt hat. Als Vice President of Employee Success bei Tableau beaufsichtigte sie die Human-Resources-Strategie für die weltweiten Technik-, Produkt- und Marketingteams von Tableau. Sie leitete eine umfassende Gleichstellungs-, Talentgewinnungs- und Organisationsstrategie, um das Unternehmenswachstum und die Mitarbeiterleistung zu stärken.

Stiles leitete zuvor den Bereich Human Resources bei CBS Interactive (CBSi), zu der Zeit das größte digitale Medienunternehmen mit 21 Marken und über 200 Millionen Nutzern weltweit. Bei CBSi war sie am Aufbau der Kultur zahlreicher Marken beteiligt und arbeitete eng mit dem Führungsteam und Mitarbeitergruppen zusammen. Sie baute das Team auf, das CBS All Access (jetzt Paramount+), CBSN und CBS Sports Digital an den Start brachte. Stiles baute das Streaming-Geschäft auf über 1.000 Mitarbeiter aus, was dazu führte, dass sich das Umsatzwachstum während ihrer Amtszeit vervielfachte.

"Die Ermöglichung der Vernetzung mit Mitarbeitern in dieser neuen Welt des ortsunabhängigen Arbeitens ist eine wichtige Voraussetzung, um erfolgreiche, vielfältige Teams zu entwickeln, auszubauen und zu stärken. Brightcove hat eine vernetzte Belegschaft aus leidenschaftlichen Menschen rund um den Globus aufgebaut, die eine Vielfalt an Stärken, Ideen und Hintergründen einbringen", so Stiles. "Sehr gerne werde ich an das starke Fundament des Unternehmens anknüpfen und eine Umgebung schaffen, in der unsere Teammitglieder ihre beste Leistung zeigen und sich selbst am besten verwirklichen können."

