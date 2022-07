Russland isoliert sich weiter von der westlichen Welt. Die Raumfahrtbehörde Roskosmos will ab 2025 nicht mehr Teil des ISS-Projekts sein. Diese Ansage ist nicht die erste ihrer Art aus Moskau. Russland wird nach dem Jahr 2024 seine Mitarbeit an der Internationalen Raumstation ISS beenden. Juri Borissow, Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, kündigte am Dienstag während eines Treffens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Rückzugspläne an. "Natürlich werden wir alle unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Partnern erfüllen, aber die Entscheidung über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...