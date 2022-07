DJ Frankreichs Kartellwächter haben erhebliche Bedenken bei Fusion von TF1 und M6

FRANKFURT (Dow Jones)--Die französischen Wettbewerbshüter haben starke Bedenken mit Blick auf den geplanten Zusammenschluss der französischen Sendergruppen M6 und TF1. Diese Bedenken betreffen vor allem den Werbemarkt, wie die M6-Mutter RTL mitteilte. Die Bertelsmann-Tochter RTL und der Mischkonzern Bouygues wollen jedoch an ihren ursprünglichen Fusionsplänen für die Sendergruppen M6 und TF1 festhalten, und kündigten eine Antwort an die französische Wettbewerbsaufsicht binnen drei Wochen an. Die Anhörungen vor dem Ausschuss der französischen Wettbewerbsbehörde sind für den 5. und 6. September angesetzt.

