O Lifestyle International schafft die weltweit erste gesicherte Lifestyle-Plattform, die den Bereich der privaten Luftfahrt und der Markenresidenzen mit einer beispiellosen Reihe von Vorteilen revolutionieren soll, die auf die sich entwickelnden Wirtschaftssysteme von heute zugeschnitten sind.

Das Programm von O Lifestyle schafft eine einzigartige Anlageklasse, bei der das Eigentum an außergewöhnlichen Markenresidenzen in außergewöhnlichen Lagen durch eine "Wertgarantie"-Struktur die Investition des Eigentümers vor den wertmindernden Auswirkungen der Marktvolatilität schützt und gleichzeitig ein noch nie dagewesenes privates Luftverkehrsprogramm bietet, das es den Eigentümern ermöglicht, mit einer modernen, firmeneigenen Flugzeugflotte privat zu fliegen, ohne dass sie dafür etwas bezahlen müssen.

"In den letzten dreißig Jahren haben wir ein tiefes Verständnis für den Wohlstandsmarkt und das sich entwickelnde Bedürfnis der Käufer von Markenresidenzen nach einem verbesserten Wertangebot und einer Vielfalt von Vorteilen entwickelt. Daher sind wir stolz darauf, eine wirklich einzigartige Innovation entwickelt zu haben, die es ihnen ermöglicht, ihre Lifestyle-Präferenzen zu maximieren und gleichzeitig ihr Vermögen zu schützen", sagte Alain Grangé, CEO und Präsident der O Lifestyle Group.

O Lifestyle wendet ein firmeneigenes Modell an, bei dem der Anteil des Eigentümers an den Hoteleinnahmen, die er mit seiner nicht genutzten Markenresidenz erwirtschaftet, an den Eigentümer zurückfließt. Anstatt diesen Anteil in Form einer mageren Bargeldrendite an den Eigentümer zurückzugeben, wird ein Mechanismus eingesetzt, der es ihm ermöglicht, bis zu 40 Stunden pro Jahr mit einer Flotte leichter, mittlerer und supermittelgroßer Flugzeuge zu fliegen, die sich direkt im Besitz der O Lifestyle Group befinden und von einer der größten privaten Luftfahrtgruppen der Welt exklusiv für O betrieben werden.

"Wir sind stolz darauf, außergewöhnliche Resorts und Markenresidenzen in exquisiten Lagen zu entwickeln, aber es ist die Schaffung eines unvergleichlichen Wertangebots und eines gesicherten Produktformats, von dem wir glauben, dass es in den heutigen turbulenten Zeiten die größte Wirkung auf wohlhabende Käufer und Investoren haben wird", sagte Andreana Pappas, COO von O Lifestyle Management.

O Lifestyle arbeitet derzeit an drei außergewöhnlichen Resorts und Residenzen auf der Insel Ägina, an der Athener Riviera und an O's eigenem privaten Inselparadies in Griechenland, das ab 2024 eröffnet werden soll und das Kundenerlebnis bei der Investition in Luxusimmobilien oder beim Privatflug revolutionieren wird.

O Lifestyle International SARL hat seinen Sitz in Luxemburg und Tochtergesellschaften in Griechenland, der Schweiz, Zypern und den USA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert.

