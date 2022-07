Spot Security erkennt und bewertet Cloud-Sicherheitsrisiken und hilft SecOps- und CloudOps-Teams, die fortlaufende Cloud-Sicherheit und Compliance zu gewährleisten

NetApp (NASDAQ: NTAP), ein weltweit tätiges, Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit von Spot Security bekannt gegeben. Spot Security wurde für die Cloud entwickelt und bietet eine Lösung zur kontinuierlichen Bewertung und Analyse der Sicherheitslage in der Cloud. Spot Security versetzt DevOps- und SecOps-Teams in die Lage, auf einfache Weise zusammenzuarbeiten, um Fehlkonfigurationen zu erkennen, ihre potenziellen Angriffspunkte zu reduzieren und die Compliance zu gewährleisten.

Die agentenlose Technologie von Spot Security analysiert die Beziehungen zwischen Cloud-Ressourcen, um einen transparenten Überblick und priorisierte Maßnahmen zu ermöglichen. Dabei wird automatisch die potenzielle Gefährdung der einzelnen Cloud-Ressourcen ermittelt und kritische Sicherheitsbedrohungen werden auf Basis ihrer potenziellen Auswirkungen auf das Unternehmen angezeigt. Diese automatisierten Maßnahmen verringern das Nachlassen der Alarmbereitschaft und sorgen für eine sichere Cloud-Infrastruktur und effiziente operative Teams.

Mit Spot Security können Unternehmen jetzt folgende Vorteile nutzen:

360°-Sichtbarkeit: Klarer Überblick über Sicherheitslage und Angriffspunkte, Netzwerkanalyse, Asset-Inventar und Cloud-Benutzerverhalten alles von derselben Konsole aus über die grafische Visualisierung von Risiko- und Service-Maps.

Priorisierte Tiefenanalysen: Erkennen Sie neue Risiken, ungewöhnliches Verhalten oder neue Cloud-Ressourcen im Handumdrehen mit Hilfe von fortlaufender Überwachung und Analysen. So erhalten DevOps-Teams klare Ziele, auf die sie sich konzentrieren können, und können sich auf die wirklichen Probleme konzentrieren, Fehlalarme verhindern und das Thema Sicherheit in den Cloud-Betrieb einbinden.

Automatisierte Erkennung und Behebung: Erkennen Sie Fehlkonfigurationen und Anomalien, um die Behebung von Sicherheits- und Compliance-Risiken in einer Multi-Cloud-Infrastruktur auf effiziente Weise zu unterstützen.

Compliance: Unterstützung bei der Einhaltung von branchenüblichen Sicherheitsstandards und gesetzlichen Vorschriften, damit die Firmen weiterhin compliancefähig bleiben.

"DevOps-Entwickler werden ständig gebeten, Lösungen für eine Vielzahl von Herausforderungen zu liefern, die sich auf die Effizienz und den Betrieb ihres Unternehmens auswirken können", sagt Azzedine Benameur, Head of Spot Security bei Spot by NetApp. "Spot Security bietet DevOps und SecOps eine Lösung, die die entscheidende Anforderung erfüllt, die Sicherheit ihrer dynamischen Cloud-Umgebung zu gewährleisten. Damit wird die Spot-CloudOps-Suite von NetApp, die die Abläufe in der Cloud automatisiert und optimiert, weiter innovativ ausgebaut."

Über NetApp

NetApp ist ein weltweit tätiges, cloud-orientiertes datenzentriertes Softwareunternehmen, das Firmen im Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation Spitzenleistungen ermöglicht. Das Unternehmen liefert Systeme, Software und Cloudservices, mit denen Firmen ihre Anwendungen vom Datenzentrum bis zur Cloud optimal nutzen können, egal, ob sie etwas in der Cloud entwickeln, in die Cloud wechseln oder ihre eigenen cloudähnlichen Strukturen vor Ort erstellen. Mit Lösungen, die in unterschiedlichen Umgebungen funktionieren, unterstützt NetApp Unternehmen beim Aufbau ihrer eigenen Data Fabric und bei der sicheren Bereitstellung der richtigen Daten, Services und Applikationen für die richtigen Personen, immer und überall. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.netapp.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die auf www.netapp.com/TM genannten Marken sind Markenzeichen von NetApp, Inc. Bei anderen Firmen- und Produktnamen kann es sich um Markenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber handeln.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

