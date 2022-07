Die jährliche Preisverleihung findet am 1. Februar auf der SPIE Photonics West statt

Die Veranstaltung SPIE Prism Awards, die 2023 auf der SPIE Photonics West ihr 15-jähriges Bestehen feiern, nimmt ab sofort bis zum 15. September 2022 Bewerbungen an. Die Auszeichnungen, die jährlich von SPIE, der internationalen Gesellschaft für Optik und Photonik, verliehen werden, sind eine Feier und Anerkennung der wachsenden Palette technischer Innovationen bei Optik- und Photonikprodukten, die heute auf dem Markt sind.

The ColdQuanta team triumphed in the Prism Awards' Quantum category in 2022. (Photo: Business Wire)