In der ersten Hälfte des Jahres hat das Unternehmen sein Endurion-Batterieprogramm entwickelt und sich für das Unternehmenswachstum positioniert

Die Coretec Group, Inc. (OTCQB: CRTG), Entwickler von aktiven Siliziumanoden-Materialien für Lithium-Ionen-Batterien und Cyclohexasilan (CHS) für Cleantech- und Emerging-Tech-Anwendungen, gibt ein Update über sein Unternehmen, in dem es über die Meilensteine des Jahres 2022 reflektiert und die Ziele für das restliche Jahr darlegt, da die Märkte für Elektrofahrzeuge und Batterien nach wie vor in rasantem Tempo wachsen und spannende Möglichkeiten für die Zukunft schaffen.

Coretec hat sich intensiv mit der Entwicklung seines Endurion-Batterieprogramms befasst, bei dem das Unternehmen sein Know-how in der Siliziumtechnik dazu nutzt, ein neuartiges aktives Anodenmaterial auf Siliziumbasis zu entwickeln, das für schnelles Aufladen, verbesserte Zyklen und eine höhere Energiedichte in Lithium-Ionen-Batterien sorgen soll. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen als ersten Schritt einen Prototyp einer Lithium-Ionen-Batterie mit seinem aktiven Material entwickelt. Das Unternehmen eröffnete im Februar sein eigenes, voll funktionsfähiges Labor, wodurch es die Flexibilität erhält, verschiedene Wege zur Entwicklung dieser Siliziumanoden zu beschreiten und zu entwickeln.

Zudem verstärkte Coretec sein Team mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Dr. Nathanael Downes, der an der Universität von Michigan in anorganischer Chemie promoviert hat und mit seinen Fachkenntnissen in den Bereichen Silizium und anorganische synthetische Chemie perfekt in das Endurion-Projekt passt. Dr. Downes und die Wissenschaftler der Coretec Group arbeiten weiterhin an der Entwicklung von Silizium-Quantenpunkten und CHS für den Einsatz in Siliziumanoden.

Weitere Highlights des Unternehmens in der ersten Jahreshälfte sind:

Einreichung eines vollständigen Gebrauchsmusters zum vorläufigen Patent des Unternehmens für die Entwicklung fortschrittlicher Siliziumanoden unter Verwendung von CHS und anderen Silanen, das die Nutzung von CHS zur Herstellung einer Vielzahl von Siliziumanoden für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien abdeckt und Schutz für das Endurion-Programm gewährt

Einreichung einer Markenanmeldung für Endurion

Beginn eines Forschungsprojekts mit der Universität von Adelaide zur Untersuchung alternativer, phononarmer Energiegläser, die ein größeres Potenzial für die großtechnische Herstellung haben

Coretec möchte im Laufe des Jahres die Entwicklung des Endurion-Programms beschleunigen, was durch das voll funktionsfähige Labor des Unternehmens möglich wird. Zugleich arbeitet das Unternehmen daran, seine Fähigkeit zur Herstellung von CHS in großen Mengen zu skalieren, und wird zu diesem Zeitpunkt seinen Prozess mit seinen Produktionspartnern umsetzen.

Um die weitere Entwicklung des Endurion-Programms zu erleichtern, sucht Coretec aktiv nach strategischen Partnern mit etablierten Umsätzen, komplementärer Technologie und einer vorhandenen Struktur für die Herstellung, Prüfung und Skalierung des Produkts. Partner mit vorhandenen Einnahmen sind besonders attraktiv, da Coretec bei der Kommerzialisierung seiner Technologie durch den bestehenden Kundenstamm ein Feedback aus der Praxis erhalten würde.

"Wir sind stolz auf alles, was wir in diesem Jahr bislang erreicht haben, aber wir wissen auch, dass die Umsetzung unserer Vision sowohl für potenzielle Partner als auch für die breiteren Kapitalmärkte von entscheidender Bedeutung ist", sagte Matthew Kappers, CEO der Coretec Group. "Das Endurion-Programm und CHS arbeiten Hand in Hand zusammen und bleiben unser wichtigstes Anliegen, um den größten Wert zu schaffen. Wir sind überzeugt davon, dass unsere Technologie ein enormes Transformationspotenzial für die EV- und Batterieindustrie hat, und wir freuen uns darauf, im Laufe des Jahres ihr Potenzial und ihre einzigartigen Unterscheidungsmerkmale zu demonstrieren."

Im August 2022 wird die Coretec Group eine Telefonkonferenz für Investoren abhalten, um die bisherigen Meilensteine des Jahres und die Erwartungen für die kommenden Monate zu besprechen.

Über die Coretec Group

Die Coretec Group, Inc., entwickelt ein Portfolio an technisiertem Silizium zur Verbesserung von energieorientierten Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. Die Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solarstrom, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter thecoretecgroup.com.

