Andersen Global schließt Kooperationsvereinbarung mit der in Montserrat ansässigen Anwalts- und Beratungskanzlei LAS Legal Consultancy Law ein Zeichen für das Engagement der globalen Organisation, das Wachstum in der Karibik anzukurbeln und Ergebnisse zu liefern.

LAS Legal, im Jahr 2015 gegründet, steht unter der Leitung von Managing Partner Lovetta Silcott. Die Firma berät einheimische und internationale Kunden mit Kompetenzen in den Bereichen Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, Finanzregulierung, Unternehmensführung, Unternehmensgründung, Insolvenzen und Liquidationen.

"In den letzten Jahren haben wir Prioritäten gesetzt und solide Arbeitsbeziehungen mit unseren Kunden aufgebaut", erklärt Managing Partner Lovetta Silcott. "Andersen Globals Ausdehnung seiner Präsenz in Schlüsselmärkten wird uns besser positionieren, erstklassige Lösungen für unsere Kunden zu schaffen in dem Bestreben, führender Anbieter juristischer Dienstleistungen in Montserrat zu werden."

"Lovettas Dynamik und Vision für die Firma deckt sich eng mit Andersen Globals eigenen Werten, wodurch unser Wettbewerbsvorteil in der Region verstärkt wird", so Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. "Da unsere Organisation sich auch weiterhin auf die Erweiterung unserer globalen Plattform fokussiert, positioniert uns unsere Zusammenarbeit mit LAS Legal für weiteres Wachstum, um unseren Kunden in Montserrat und dem karibischen Raum den bestmöglichen Service zu bieten."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit weltweit mehr als 12.000 Experten und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 370 Standorten vertreten.

