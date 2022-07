Hamburg (ots) -"Wir brauchen eine europäische Armee", sagte der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze im Gespräch mit dem stern. "Wir wissen jetzt, dass Russland ein unberechenbarer und aggressiver Nachbar ist, und sollten uns entsprechend aufstellen." Dazu gehöre, die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen zu beenden, aber auch die Bildung gemeinsamer Streitkräfte. Hierzu seien keine zusätzliche Investitionen nötig, meint der Professor der New Yorker Columbia University."Europa sollte keinen einzigen Cent zusätzlich für seine Verteidigung zahlen. Alle Mitgliedstaaten der EU zusammen geben mehr als 200 Milliarden Euro für ihre Verteidigung aus, das müsste eigentlich die dritt- oder viertmächtigste Armee der Welt ergeben" rechnete er vor. Wenn Deutschland jetzt 100 Milliarden Euro zusätzlich für das Militär aufbringe, sei dies das Eingeständnis, auch in Zukunft schlecht mit den Mitteln umgehen zu wollen. Tooze weiter: "Es ist eine Absurdität, dass Russland mit einem Budget von 50 bis 70 Milliarden Dollar eine Bedrohung für Europa darstellt." Dringend warnte Tooze davor, sich auf die USA zu verlassen. "Ich fürchte, Europa muss seine Dinge allein regeln und dafür die eigenen Interessen definieren", so Tooze."Wir hatten jetzt eine kurze Zeit der Normalität, aber die Krise der amerikanischen Demokratie, die 2020 entbrannte, flammt nun wieder auf." Mit Unverständnis reagierte Tooze auf den Wunsch der Deutschen nach der Solidarität der europäischen Partner im Streit um die Gaslieferungen. "Als Realist muss ich sehen, was ich in der spanischen, portugiesischen oder italienischen Politik lostrete, wenn ich als Deutscher angesichts des Zusammenbruchs einer missratenen Energiepolitik als Erstes Solidarität einfordere", sagte er. "Das ist doch genau die Steilvorlage für alle Populisten, die Deutschland gerade nicht will."Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5282469