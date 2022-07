Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Webb Fontaine, ein führender Anbieter von fortschrittlichen und innovativen Handels- und Zolldienstleistungen, hat bekannt gegeben, dass Benin seine Customs Webb-Lösung als neues Zollsystem ausgewählt hat, das ASYCUDA World ablöst.Das Projekt stärkt die langjährige Partnerschaft von Webb Fontaine mit der Regierung von Benin, die Ambitionen hat, zu expandieren und sich zu einem der technologisch fortschrittlichsten Handelsumfelder der Region zu entwickeln.Das Projekt geht weiter in Richtung eines vollständig integrierten Handelskonzepts, bei dem alle wichtigen Handelsplattformen wie das Single Window, das Port Community System, die e-Tracking-Lösung und jetzt auch das Zollsystem Webb miteinander verbunden werden. Als zentraler und kritischer Teil des Handelsumfelds ist es für die Regierungen von entscheidender Bedeutung und dringend notwendig, moderne und effiziente Zollsysteme zu betreiben."Customs Webb, das auf künstlicher Intelligenz basierende Zollsystem von Webb Fontaine, wurde von Benin ausgewählt, um die Modernisierung des Zolls fortzusetzen und das Handelsumfeld zu optimieren.Die Fähigkeit von Webb Fontaine, Spitzentechnologie und digitale Lösungen anzubieten, ist eine Garantie für den Erfolg. Mit diesem neuen System ist das Ziel der Behörden, Benin zu einer beispielhaften Plattform für die Vereinfachung und Transparenz der Zollabfertigungsverfahren zu machen, einen großen Schritt vorangekommen.Alle Wirtschaftsakteure werden vom Zoll im Rahmen einer erfolgreichen Partnerschaft mit der gesamten Industrie-, Handels- und Logistikbranche unterstützt."Alain HINKATI, Generaldirektor des Zolls, Benin"Wir fühlen uns geehrt, dass der Zoll von Benin uns für ein so wichtiges Projekt ausgewählt hat. Die Langlebigkeit unserer Partnerschaft ist ein echter Beweis für das Engagement Benins für die Digitalisierung des Handels. Customs Webb ist ein leistungsstarkes System, das KI-Technologie nutzt, um den gesamten Abfertigungsprozess vollständig zu digitalisieren. Die Umsetzung von Customs Webb wäre ein großer Schritt nach vorn in ihrer Aufgabe, und die Auswirkungen werden für die gesamte Handelsgemeinschaft spürbar sein"Samy Zayani, Kaufmännischer Leiter Webb FontaineWebb Fontaine kann auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz verweisen, die zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, mit Hilfe von KI den Handel zu erleichtern, Einnahmen zu sichern, Abfertigungszeiten und kostspielige Staus zu reduzieren und gleichzeitig die Handelssteuerung erheblich zu verbessern.Über Webb FontaineWebb Fontaine ist ein KI-Unternehmen, das die Zukunft des Handels durch Technologie neu gestaltet. Webb Fontaine genießt das Vertrauen von Regierungen auf der ganzen Welt und bietet branchenweite Lösungen zur Beschleunigung der Handelsentwicklung und -modernisierung. Das Unternehmen nutzt eine einzigartige Technologie, einschließlich künstlicher Intelligenz, um Länder in die Lage zu versetzen, in der Zukunft des Handels eine Führungsrolle zu übernehmen.Der Wissenstransfer ist das Herzstück von Webb Fontaine; es besteht aus einem Team von Fachleuten, die auf der ganzen Welt arbeiten und lokale Gemeinschaften und Regierungen unterstützen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1866589/Romuald_Anicet.jpgPressekontakt:Kate Francis,communications@webbfontaine.com,+ 971 4 449 53 72Original-Content von: Webb Fontaine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139459/5282536