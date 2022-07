DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GASLIEFERUNGEN - Deutschland ist für weiter reduzierte Gaslieferungen aus Russland gewappnet. Das zeigt eine Analyse der vier führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute, die dem Handelsblatt vorliegt. Sie haben berechnet, was passiert, wenn die russischen Gaslieferungen dauerhaft bei 20 Prozent blieben - auf das Niveau sollen sie laut russischen Ankündigungen ab diesem Mittwoch fallen. Das Ergebnis von IWH Halle, RWI Essen, IfW Kiel und Ifo München: Im wahrscheinlichsten Fall kommt es nicht zu einem Gasmangel im Winter. "Wenn unsere Annahmen so eintreten, würde das Gas sowohl in diesem als auch im nächsten Winter reichen", sagte IWH-Ökonom Christoph Schult. (Handelsblatt)

ENERGIEKRISE - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, erwartet bei einer Verschärfung der Energiekrise eine Rezession bis weit in das kommende Jahr. "Wenn die Energiepreise weiter ansteigen und kein russisches Gas mehr fließt, dann müssen wir mit einer tiefen und länger anhaltenden Rezession für das gesamte Jahr 2023 rechnen", sagte Fratzscher. Die Wahrscheinlichkeit sei bereits jetzt sehr hoch, dass Deutschland um den Jahreswechsel in eine Rezession rutsche. "Wir müssen uns auf eine Rezession einrichten", betonte Fratzscher. (Augsburger Allgemeine)

ATOMKRAFT - Die Energieökonomin Claudia Kemfert hat sich gegen eine Verlängerung der Laufzeiten für die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland ausgesprochen und einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien gefordert. "Wir müssen die Energiewende voranbringen, und nicht an den alten Technologien festhalten. Atomenergie ist in Deutschland Geschichte", sagte die Energie-Expertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

ATOMKRAFT - Joachim Bühler, geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des TÜV-Verbands, hält eine rasche Wiederinbetriebnahme der stillgelegten Kernkraftwerke Brokdorf, Grohnde und Gundremmingen C sicherheitstechnisch für machbar und unbedenklich. Der Bild-Zeitung sagte Bühler: "Diese Anlagen zählen zu den sichersten und technisch besten Kraftwerken, die es weltweit gibt. Sie waren und sind in einem exzellenten Zustand." Die Wiederinbetriebnahme der 2021 abgeschalteten Meiler wäre "keine Frage von Jahren, sondern eher von wenigen Monaten oder Wochen". (Bild)

INFRASTRUKTUR - Europas Antwort auf Chinas Seidenstraßen-Initiative soll endlich starten - mit ersten Projekten in Namibia und Tadschikistan: Das zeigen EU-Dokumente, die dem Handelsblatt vorliegen. Mit großen Infrastrukturvorhaben will die EU sich dem wachsenden Einfluss der Volksrepublik entgegenstemmen. Ein Aufsichtsrat unter der Führung von Kommissionschefin Ursula von der Leyen soll die "strategische Steuerung" der Initiative übernehmen, auch die EU-Außenminister werden darin vertreten sein, heißt es in den Dokumenten. Kommission und Mitgliedstaaten wollen für "Global Gateway" insgesamt 300 Milliarden Euro mobilisieren. (Handelsblatt)

July 27, 2022 00:57 ET (04:57 GMT)

