Deventer, 27. Juli 2022 - RoodMicrotec N.V., eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Halbleiterlieferungen und Qualitätsdienstleistungen, und Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, ein Marktführer in den Bereichen Messtechnik und Kommunikation, bestätigen heute erneut die Fortführung ihrer langjährigen Zusammenarbeit mit mehreren neuen Projekten im Bereich ASIC-Entwicklung.

Die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen besteht mittlerweile seit über 10 Jahren und RoodMicrotec hat für Rohde & Schwarz in dieser Zeit die Testentwicklung für mehrere HF-Projekte durchgeführt, so z. B. für ASICs, die in den Rohde & Schwarz-Produkten zum Einsatz kommen. RoodMicrotec testet die ASICs auf Wafer- und Komponentenebene und führt auch die der Produkteinführung vorgeschaltete Qualifikation durch. Für die kommenden Jahre sind bereits weitere Projekte dieser Art geplant.

"Wir bei Rohde & Schwarz verlassen uns bei der Entwicklung unserer hoch-performanten ASICsauf die eigene Expertise in-House und zählen daher auf Partner, die unsere hohen Standards teilen. Wir schätzen die Qualität, die RoodMicrotec bietet, angefangen vom Angebot bis hin zur Testentwicklung, Qualifikation und Volumentest.", sagt Bastian Nagel, Senior Director Mixed Signal ASIC Development bei Rohde & Schwarz.

Auch RoodMicrotec schätzt die Zusammenarbeit mit Rohde & Schwarz, den respektvollen Umgang sowie das hohe Maß an fachlicher Kompetenz.

Jan de Koning Gans, Geschäftsführer der RoodMicrotec GmbH sagt: "Die Projekte mit Rohde & Schwarz stellen uns immer wieder vor neue technische Herausforderungen, die uns erlauben, unser Know-how und die Qualität unserer Arbeit von Projekt zu Projekt zu erweitern."

Über Rohde & Schwarz

Der Technologiekonzern Rohde & Schwarz entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette elektronischer Investitionsgüter. Mit seinem gesamten Produktportfolio leistet das Unternehmen einen wertvollen Beitrag zu einer sicheren und vernetzten Welt. In den Märkten Messtechnik, Sichere Kommunikation, Netzwerke & Cybersicherheit sowie Broadcast & Media vertrauen Kunden weltweit auf Rohde & Schwarz und seine technisch führenden Lösungen. Neben den etablierten Geschäftsfeldern investiert der Konzern in Zukunftstechnologien wie Artificial Intelligence, Industrial Internet of Things (IIoT), 6G, Cloud- und Quantentechnologie.

WeitereInformationen

Email: press@rohde-schwarz.com, Web: www.rohde-schwarz.com



Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com



Weitere Informationen

Martin Sallenhag - CEO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 570 745623 Email: investor-relations@roodmicrotec.com, Web: www.roodmicrotec.com



Diese Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit.

