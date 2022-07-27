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PR Newswire
27.07.2022 | 08:04
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, July 26

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.572500 USDIE00BJXRZJ4026 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.301800 USDIE00BJXRZ273
26 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.427300 USDIE00BLRPQH31
26 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.875500 USDIE00BLRPQJ54

26 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.030400 USDIE00BLRPRR04

26 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.146200 USDIE00BLRPRQ96

26 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.166500 USDIE000HJV1VH3

26 JULY 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.999100 USDIE000QRNAC66

26 JULY 2022
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© 2022 PR Newswire
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