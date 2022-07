Die Deutsche Bank hat heute ihre Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Einmal mehr konnte das Team um CEO Christian Sewing die Erwartungen schlagen. Dabei kamen dem Institut gerade die Turbulenzen am Kapitalmarkt zugute. Der Ausblick auf das Gesamtjahr wird aber vorsichtiger, der Umbau ist in Gefahr.Im zweiten Quartal steigerte die Bank den Vorsteuergewinn um ein Drittel auf 1,55 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem von der Bank selbst zusammengestellten Konsens mit 1,33 Milliarden gerechnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...