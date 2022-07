Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist gestern weiter abgerutscht. Der DAX begann den Tag bereits mit leichten Abschlägen und baute seine Verluste dann noch aus. Am Ende lag er bei 13.096 Punkten. Das ist ein Minus von fast 0,8 Prozent bzw. 113 Zählern. Marktidee: Sartorius Sartorius hat in der vergangenen Woche Quartalszahlen vorgelegt und die Prognosen übertroffen. Die Aktie hatte im November 2021 ihr Allzeithoch markiert, war dann aber in diesem Jahr deutlich abgerutscht. Zuletzt stieg der Kurs im Rahmen einer fünfwelligen Erholungsbewegung bis an eine wichtige Widerstandszone. Dort kam es dann zu einem Rücksetzer. Aus technischer Sicht könnte sich die Verschnaufpause fortsetzen. Im Fokus stehen drei Zielzonen auf der Unterseite. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf