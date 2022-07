The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.07.2022ISIN NameUSP1265VAA00 BCO GNB SUDAM. 12/22 REGSUS912828XQ82 US TREASURY 2022US04238R1068 ARMSTRONG FLOOR.DL-,0001CA76027P4006 REPLICEL LIFE SCIENCESUS1508381001 CELADON GRP INC. DL-,033US16890T1051 CHINA NEW BORUN CORP. ADRUS45254C2008 IMMUNE PHARMAC. DL-,0001CA29246V1040 EMPOWER CLINICS INCUS4620442073 ION GEOPHYSIC. NEW DL-,01CA04016A1012 ARGONAUT GOLD INC.US6760791060 ODONATE TRERAPEUT. DL-,01AT0000A192G4 ERSTE GP BNK 14-22 1343CA36116Y1007 FUTURE FARM TECHNOLOGIESUS9128282P40 US TREASURY 2022CA05478A1093 AZARGA METALS CORP.AT000B043898 UNICR.BK AUS. 16-22 108XS1944384350 VOLKSWAGEN BK. MTN 19/22CA1467611010 CARTIER IRON CORP.XS1944388856 VOLKSWAGEN BK. MTN 19/22DE000CZ40NB5 COBA MTH S.P28DE000A19L426 EVAN GRP 17/22US893526DM20 TRANSCDA P.L. 12/22US8123501061 SEARS HLDGS CORP. DL-,01XS1567903627 MAF GLOB.SEC. 17/UND. FLRUS1693792038 CHINA FIN.ONL.ADR/50 NEWCA7940071045 SALAZAR RES LTDUSG9328DAM23 VEDANTA RES. 17/22 REGSCA4581733090 INTELLIPHARMACEUTICS INTLGR0114029540 GRIECHENLAND 17-22US45604HAD98 INDL BK KOREA 17/UND. MTNUS110122AT56 BRISTOL-MYERS 12/22US8062601054 SCHAEFFLER AG UNSP.ADR/1US4818721098 JUNGHEINR.AG UNSP.ADR/1/5DE000DK0HQV9 DEKA GM ANL 16/22IT0005277444 B.T.P. 17-22US459200HG92 INTL BUS. MACH. 12/22DE000NLB0P96 NORDLB GELDM.FRN 22/17US07558Q1031 BECHTLE AG (UNSP.ADR)1/5US91282CAC55 USA 20/22CA135087L286 CANADA 20/22US25160B1089 DT.EUROSH.AG UNSP.ADRS1/4XS1266660635 SOFTBANK GROUP 15/22US3953921034 GREENROSE HOLD.CO. -,0001US38528P1075 GRAND CITY PROP.SP.ADR/1XS1266662763 SOFTBANK GROUP 15/22US30254WAM10 FMS WERTMGMT IS.17/22 DLDE000A3E49Z0 M-CONCEPT HO ANL 21/22US98257G1085 WUESTENROT SPONS.ADR 1/2US8740891051 TALANX AG UNSP.ADR/0,5DE000A2LQ3M9 PNE AG ANL 18/23XS0151946695 ANGLIAN W.S.F. 02/22 A1US172967GK16 CITIGROUP INC. 13/22US6555721058 NORDEX SE (UNSP.ADR)/1/2US81064H1059 SCOUT24 SE UNSP.ADR 1DE000DZ1JBE4 DZ BANK IS.A289 VARUS37960G4010 GLOBAL CROSS.AIRL.GR. NEWUS31209D1054 FAURECIA SE UNSP.ADR/1/4CA0085052086 AGRA VENTURES LTD.US1259193084 CPI AEROSTRUCTURES DL-001US8655751043 SULZER AG ADR 1/5 SF -,01CA78573W1023 SABRE GOLD MINES CORP.LU0271177593 DEKA-GL CONVERGENCEAKT.TF INVESTMENT