Waging am See (ots) -Im Sinne des Verbraucherschutzes und in Abstimmung mit der zuständigen Behörde, informiert die Bergader Privatkäserei GmbH, über einen vorsorglichen Rückruf von Weichkäse mit Blauschimmel (Bavaria blu Der Würzige 300g mit dem MHD 29.08.2022).Bei einer internen Routinekontrolle sind im Monitoring bei einer Probe Listerien festgestellt worden. Bei den Endprodukten konnten keine Listerien nachgewiesen werden. Es kann dennoch nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass das Endprodukt Listerien enthalten kann. Verbraucherinnen und Verbraucher, die dieses Produkt gekauft haben, werden gebeten, dieses nicht zu konsumieren. Insbesondere Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem können schwere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln.Betroffen sind ausschließlich Produkte mit den folgenden Daten:Artikelbezeichnung: Bavaria blu Der Würzige 65%·Grammatur: 300g·Mindesthaltbarkeitsdatum: 29.08.2022·Charge: 0140 oder 0102·EAN: 4006402020550Das betroffene Produkt wurde in den Ländern Deutschland und Österreich vertrieben.In Deutschland können folgende Handelsketten betroffen sein: Aldi SÜD (einzelne Regionen), Lidl, Netto ApS Co & KG Stavenhagen, Netto Markendiscount, Norma, PennyIn Österreich können folgende Handelsketten betroffen sein: Brugger, Eurogast, Grissemann, Kastner, Louiz, Metro, Pfeiffer GH, REWE (AGM C+C Märkte / BILLA PLUS), WEDL, WinklerDie Angaben finden Sie auf der Rückseite der Verpackung. Andere Produkte / Chargennummern und Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen und können bedenkenlos verzehrt werden.Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons im Lebensmitteleinzelhandel zurückgeben.Der Hersteller Bergader Privatkäserei GmbH entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:Weitere Informationen finden Sie unter: www.bergader.dePressekontakt:Peter Trumpfhellerpresse@bergader.deBergader Privatkäserei GmbHWeixlerstr. 1683329 Waging am SeeOriginal-Content von: Bergader Privatkäserei Gmbh, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119717/5282563