Brüssel (ots/PRNewswire) -Euroclear gibt heute einen aktuellen Überblick über seine Leistung im ersten Halbjahr 2022.FinanzübersichtEuroclear erzielte im ersten Halbjahr 2022 ein starkes finanzielles Ergebnis, wobei sich das zugrunde liegende Geschäft weiterhin gut entwickelte. Euroclear meldete auch höhere Zinserträge aufgrund steigender Zinssätze für Barguthaben sowie höherer Barguthaben aus eingefrorenen Vermögenswerten aufgrund der russischen Sanktionen.Der Nettogewinn stieg um 42 % auf 351 Mio. EUR, wovon 277 Mio. EUR auf die starke zugrunde liegende Geschäftsentwicklung zurückzuführen sind.EuroclearHoldingH1 2021 H1 2022 H1 2022 BasiswertBasiswert vs(€ m) 2021806 998 892 86 11 %Betriebsergebnis753 807 811 58 8 %GeschäftserträgeZins-, 53 191 81 28 53 %Bank-sonstigeErträge-476 -534 -529 -53 -11 %BetrieblicheAufwendungen330 464 363 33 10 %BetriebsergebnisvorWertminderung-2 -1 0 2WertminderungGewinn vor 328 463 363 35 11 %SteuernSteuer -81 -112 -87 -6 -8 %Reingewinn 247 351 277 29 12 %79,8 111,7 87,9 8 10 %AusgewiesenesEPSOperative 36,8 % 33,8 % 34,8 %Marge desGeschäftsergebnisses47,3 % 52,0 % 46,8 %EBITDA-Marge(EBITDA/oper.inc)Anmerkung: Die Zahlen für das erste Halbjahr 2021 (mit Ausnahme des Gewinns pro Aktie) wurden angepasst, um MFEX pro forma zu berücksichtigen und einen Vergleich auf vergleichbarer Basis zu ermöglichen.Das Betriebsergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahr um 24 % auf 998 Mio. EUR. Die Geschäftserträge stiegen um 7 % auf 807 Mio. EUR, was das anhaltend starke Wachstum der Kerngeschäftsbereiche von Euroclear bei der Umsetzung seiner Strategie widerspiegelt.Die Zins-, Bank- und sonstigen Erträge stiegen um 262 % auf 191 Mio. EUR als Folge steigender Zinssätze und höherer Barguthaben aus eingefrorenen Vermögenswerten aufgrund der Russland-Sanktionen.Die Betriebskosten stiegen auf 534 Mio. EUR, ein Plus von 12 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2021, da Euroclear weiter in seine Technologie und sein Dienstleistungsangebot investierte, aber auch durch die Inflation und die Kosten im Zusammenhang mit den Russland-Sanktionen belastet wurde.Der Anstieg des Ergebnisses je Aktie um 40 % auf 111,7 EUR je Aktie spiegelt den Anstieg des Nettogewinns wider.Auswirkungen von eingefrorenen Vermögenswerten aufgrund von Russland-SanktionenInfolge der von den USA, der EU und anderen Ländern verhängten Sanktionen sowie der russischen Gegenmaßnahmen haben sich die Barmittel in der Bilanz erhöht, da die blockierten Kuponzahlungen und Tilgungen zunehmen. Im ersten Halbjahr 2022 stieg die Bilanzsumme der Euroclear Bank im Vergleich zum Vorjahr um 72 Milliarden Euro.Ende Juni 2022 waren die Barguthaben der Euroclear Bank im Vergleich zum Vorjahr um 72 Milliarden Euro gestiegen. Gemäß dem Standardverfahren von Euroclear wird das Geld angelegt, was zu Zinserträgen führt. Im ersten Halbjahr beliefen sich die Zinserträge aus den aufgrund der russischen Sanktionen eingefrorenen Vermögenswerten auf 110 Mio. EUR.Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass diese Zinserträge erheblich zunehmen werden, da sich die gesperrten Zahlungen und Tilgungen in einem Umfeld steigender Zinssätze weiter häufen.Dies dürfte sich zwar auf die Bilanz auswirken, dürfte aber keine wesentliche Änderung des Kreditrisikoprofils zur Folge haben und sich daher nicht wesentlich auf die Kapitalquoten der Gruppe auswirken.Geschäftsentwicklung & H1 HighlightsDas Kerngeschäft von Euroclear entwickelt sich weiterhin gut. Ohne die Auswirkungen der aufgrund der Russland-Sanktionen eingefrorenen Vermögenswerte stieg der bereinigte Nettogewinn um 12 % auf 277 Mio. EUR.Das bereinigte Betriebsergebnis stieg um 11 % auf 892 Mio. EUR. Dies ist auf das bereinigte Wachstum des Geschäftsergebnisses zurückzuführen, das um 8 % stieg. Die bereinigten Zins-, Bank- und sonstigen Erträge stiegen um 53 % auf 81 Mio. EUR.Die unten aufgeführten operativen Schlüsselkennzahlen untermauerten die starke Geschäftsentwicklung im Berichtszeitraum. Die Marktvolatilität bleibt hoch und treibt das Transaktionsvolumen auf Rekordniveau. Die Bewertungen an den Aktienmärkten sind im Berichtszeitraum erheblich gesunken, was das Wachstum des verwahrten Vermögens und des verwahrten Fondsvermögens im Berichtszeitraum eingeschränkt hat.H1 insgesamt % Veränderung gegenüber H1 2021Verwahrte Vermögenswerte 35,5 Bio. EUR +1 %Anzahl der Transaktionen 155,5 Mio. +4 %Umsatz 523 Bio. EUR +9 %Verwahrtes Fondsvermögen 2,8 Bio. EUR +1 %Collateral Highway 1,9 Bio. EUR +13 %Euroclear verzeichnet weiterhin eine sehr starke Nachfrage nach Sicherheitenmanagement- und Kreditvergabedienstleistungen von einem breiten Spektrum von Marktteilnehmern. Seit 2016 wurde die strukturelle Nachfrage durch die Einführung der Uncleared Margin Rules (UMR) im Rahmen von Basel III angekurbelt, da mehr Marktteilnehmer verpflichtet wurden, Sicherheiten zu verwalten, um das Risiko von Derivatpositionen zu verringern. Die fünfte Welle der UMR trat im vergangenen Jahr in Kraft.Im zweiten Quartal hat Euroclear durch die Kombination von MFEX by Euroclear und Greenomy, zwei kürzlich getätigten Investitionen, eine neue ESG-Berichtslösung für Vermögensverwalter eingeführt. Die neue Dienstleistung verdeutlicht nicht nur die Vorteile des erweiterten Produktangebots, sondern auch den verstärkten strategischen Fokus von Euroclear auf Sustainable Finance.Die Integration von MFEX schreitet planmäßig voran, da die etablierten Fondsvertriebsplattformen von MFEX mit dem Post-Trade-Know-how von Euroclear kombiniert werden, um ein neues End-to-End-Fondsangebot zu schaffen.Die Gruppe setzt auch die Modernisierung ihrer bestehenden technologischen Infrastruktur fort, einschließlich der inländischen Zentralverwahrer. Diese Investitionen werden die Widerstandsfähigkeit und Effizienz der Plattformen der Gruppe weiter stärken und eine weitere Digitalisierung und Verbesserung der Dienstleistungen ermöglichen.Dividende für das Ergebnis 2021Der Verwaltungsrat bestätigt seine Absicht, die bereits angekündigte Dividende von 88,5 EUR pro Aktie (insgesamt 279 Mio. EUR) im vierten Quartal 2022 zu zahlen. Die Dividende, die verschoben wurde, während die potenziellen Auswirkungen der Sanktionen auf das Kapital bewertet und gemildert wurden, bezieht sich auf die Leistung im Geschäftsjahr 2021.Kommentar zu den ErgebnissenLieve Mostrey, Hauptgeschäftsführerin:"Wir haben in allen Geschäftsbereichen eine starke Leistung erbracht und verzeichneten einen Anstieg der Zinserträge aufgrund höherer Zinssätze und akkumulierter Barguthaben als Folge der eingefrorenen Guthaben aufgrund der Russland-Sanktionen.In einem dynamischen Umfeld der Finanzmärkte haben wir weiterhin eine sichere und effiziente Infrastruktur zur Unterstützung unserer Kunden betrieben.Mit Blick auf die Zukunft sehen wir Möglichkeiten, unser Angebot für unsere Kunden weiter zu verbessern, etwa durch innovative datengestützte Dienste und die Anbindung an die globalen Märkte, und gleichzeitig unserer Verantwortung als Finanzmarktinfrastruktur zur Unterstützung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums gerecht zu werdenRedaktioneller HinweisDie Euroclear-Gruppe ist der vertrauenswürdige Anbieter von Post-Trade-Dienstleistungen in der Finanzbranche. Euroclear lässt sich von seiner Zielsetzung leiten und sorgt durch Innovationen für Sicherheit, Effizienz und Verbindungen auf den Finanzmärkten für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum.Euroclear bietet die Abwicklung und Verwahrung von inländischen und grenzüberschreitenden Wertpapieren für Anleihen, Aktien und Derivate sowie Investmentfonds. Als bewährte, widerstandsfähige Kapitalmarktinfrastruktur ist Euroclear bestrebt, Risikominderung, Automatisierung und Effizienz in großem Umfang für seine globalen Kunden zu bieten.Zur Euroclear-Gruppe gehören Euroclear Bank, der internationale Zentralverwahrer, sowie Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden, Euroclear UK & International und MFEX by Euroclear.AnhangH1 2022 H1 2021 AbweichungGewinn- undVerlustrechnungderEuroclearBank203,8 48,6 155,2NettozinsertragNettoertrag 511,1 455,4 55,7aus GebührenundProvisionenSonstiges -4,8 6,6 -11,4EinkommenOperative 710,1 510,6 199,5Erträgeinsgesamt-314,3 -287,1 -27,1Verwaltungskosten395,8 223,5 172,4BetriebsergebnisvorWertminderungund SteuernErgebnis des 301,8 171,0 130,7BerichtszeitraumsBilanz derEuroclearBankEigenkapital 2.306,6 1.976,6 330,0Begebene 5.029,8 6.004,5 -974,8SchuldverschreibungenundaufgenommeneMittel(einschl.nachrangigeSchuldtitel)103.634,3 31.160,3 72.473,9GesamtvermögenEuroclearInvestmentsGewinn- undVerlustrechnungDividenden 0,0 270,0 -270,0-418,3 -26,4 -391,9Nettogewinne/(-verluste)aus nicht zuHandelszweckengehaltenenfinanziellenVermögenswertenzu FVPLSonstiges 1,9 1,5 0,3EinkommenOperative -416,4 245,1 -661,6Erträgeinsgesamt-2,6 -0,5 -2,1Verwaltungskosten-419,1 244,6 -663,7BetriebsergebnisvorWertminderungund SteuernErgebnis des -314,5 250,7 -565,1BerichtszeitraumsEuroclearInvestmentsVermögensübersichtEigenkapital 474,2 770,3 -296,1Begebene 1.647,7 1.646,2 1,5SchuldverschreibungenundaufgenommeneMittel2.122,4 2.460,7 -338,4Gesamtvermögen,davonKredite und 54,1 416,5 -362,4Darlehen(ohnekonzerninterneForderungen)301,2 311,2 -10,0BeizulegenderZeitwertdurchsonstigesGesamtergebnis(FVOCI)finanzielleVermögenswerte902,8 1.151,6 -248,7KonzerninterneDarlehenAnmerkung:DieVolatilitätderFinanzergebnissevonEuroclearInvestmentsim erstenHalbjahr2022 imVergleichzum erstenHalbjahr2021 isthauptsächlichauf dieAuswirkungender höherenZinssätzeauf dieBewertungderVermögenswertezumbeizulegendenZeitwertgemäß IFRS 9und dieErlöse ausder vonEuroclearInvestmentsim Juni 2021begebenenAnleihezurückzuführen.