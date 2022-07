DWS Aktie zu billig? KGV von 6,59 und eine Dividendenrendite von 7,78 % - sieht definitv nicht nach einer Überbewertung aus. Insbesodnere da die Deutsche Bank Tochter selbst in den zurückliegenden Monaten trotz schwacher Kapitalmärkte ihr "höchstes jemals im ersten Halbjahr erreichtes Ergebnis" melden konnte. Während die DWS GROUP GMBH & CO. KGAA ( ISIN: DE000DWS1007) natürlich bei den AuM aufgrund der Börsenentwicklung und Abflüssen hauptsächlich in den geringmargigen Geldmarktfonds einen Rückgang hinnehmen musste auf 833 Mrd EUR (Q1/22: 902 Mrd; Q2/21: 859 Mrd), sahen die Erträge besser aus. ...

