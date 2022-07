Das Immobilienportal immowelt hat die Angebotsmieten in 80 deutschen Großstädten im ersten ersten Halbjahr 2022 mit den Preisen des ersten Halbjahres 2021 verglichen. Demnach sind die Mietpreise in 75 der 80 beleuchteten Großstädte gestiegen, teilweise sogar um bis zu 14%. Für die Auswertung wurden die mittleren Angebotsmieten von Bestandswohnungen mit einer Größe zwischen 40 und 120 m2 herangezogen. Mieten in hochpreisige Großstädte noch teurer In vielen Großstädten mit bereits sehr hohem Mietpreisniveau ...

