Der Minenkonzern Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757) will den Aktionären eine Zwischendividende in Höhe von 4,3 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 9,1 Mrd. US-Dollar) oder umgerechnet 2,67 US-Dollar je Aktie (Vorjahr: 5,61 US-Dollar) für das erste Halbjahr 2022 zum 30. Juni 2022 ausschütten. Die Auszahlung soll am 22. September 2022 erfolgen (Ex-Dividenden Tag ist der 11. August 2022). Rio Tinto reduziert die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...