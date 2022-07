JinkoSolar 2.50% Fundamentali72 (AS72YK23): Jinkosolars grösste Tochter notiert in Shanghai hat aktuell ein Alltimehigh bei über 16$ = 160 MRd Yuan= 24 MRd USD. Jinko ist mit 57% beteiligt. Die Beteiligung alleine ist ca 13MRD $ wert. Die Jinko Solar ist in den USA nur mit 3 MRD bewertet. Da herrscht eine massive Unterbewertung ! Wir könnten locker mindestens 10 MRD bewertet sein. Also über 200$. Das ist auch mein mindester Kursziel. (27.07. 05:35) >> mehr comments zu JinkoSolar: www.boerse-social.com/launch/aktie/jinkosolar_holding_co_ltd Alphabet 4.60% wonderfolio (WONDER): Lange erwarteter Earnings-Release von Alphabet: Der Analystenkonsens der Wall Street wurde unterboten. Das Ergebnis fällt meiner Meinung nach ...

