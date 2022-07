Hamburg (ots) -Die Restaurantkette Peter Pane legt einen Fokus auf vegane und pflanzenbasierte Produkte. Außerdem steht die Ausweitung des Sortiments im Lebensmitteleinzelhandel sowie beim Delivery-Service "Peter bringt's" im Vordergrund. Um diese Themen voranzubringen, verstärkt Peter Pane das Mitarbeiterteam mit drei Experten. Marko Mihajlovic, Bernd Schröder und Finn Wendt kümmern sich künftig um neue Produkte und Top-Listungen im Lebensmitteleinzelhandel (LEH). Und gestalten die Zukunft von Peter Pane.Für Peter Pane wird Marko Mihajlovic als Leitung Marketing/Sales Peter Pane weiter zur Love Brand ausbauen. "Die Marke steht für Genuss, Erlebnis und Nachhaltigkeit. Denn auch in diesen Zeiten wollen Kunden genießen und das besondere Erlebnis auf dem Tisch haben. Für Peter Pane bietet es die Chance, das Marken-Erlebnis mit einem Genuss-Erlebnis zu Hause zu kombinieren und so die Kunden und zukünftigen Restaurant-Gäste stärker an die Marke zu binden."Mihajlovic Position wurde neu geschaffen. Er wird sich verstärkt um die Schärfung der Peter-Pane-Marke kümmern. Der 46-jährige Familienvater blickt auf rund 20 Jahre Erfahrung zurück - unter anderem in einer Agentur für Markendesign sowie zuletzt Handelskonzern Edeka. Dort hat er sich etwa um die Einführung einer veganen Produktmarke und der Regionalmarke Heimatliebe gekümmert.Vegetarische und vegane Produkte liegen im Trend"Der Umsatzanteil von vegetarischen und veganen Produkten liegt derzeit bei etwa 25 Prozent, wird nach unserer Einschätzung bis 2025 allerdings auf 50 Prozent ansteigen. Peter Pane ist hier Vorreiter. Beispielsweise liegt der Anteil vegetarischer und veganer Produkte auf der Speisekarte jetzt schon bei etwa 55 Prozent, das hat uns den zweiten Platz im Vegan Ranking von ProVeg eingebracht", so Mihajlovic, Leitung Marketing/Sales bei Peter Pane.Ergänzt wird Mihajlovic vom Top-Manager Bernd Schröder. Der studierte Betriebswirt fängt in der neu geschaffenen Position des Vertriebsleiters LEH bei Peter Pane an. Er kümmert sich um die Entwicklung LEH-konformer Neu-Produkte und Verpackungen. Vor allem hat er dabei eine vegane und nachhaltige Produktrange im Blick. Denn die Zukunft für Peter Pane liegt in neuen Trends wie veganen und vegetarischen Gerichten. Die Themen Tierwohl, Nachhaltigkeit und Klima sowie Ressourcen sind Faktoren, die den Fleischkonsum in Zukunft verändern werden. Peter Pane als Marke mit Verantwortung wird sein Angebot daher sukzessive anpassen. Denkbar sind vegane Burger-Pattys und Brötchen, vegetarische Nuggets und veganer Käse, die Konsumenten künftig nicht nur im Restaurant, sondern auch im Supermarkt kaufen können. Ergänzt werden kann die vegane und vegetarische Palette nach Ansicht von Schröder um Gewürze oder Peters Limo. Der 53-Jährige blickt auf langjährige Erfahrungen in der Lebensmittelbranche zurück - für Bofrost hat er etwa einen Eis-Milchshake, für Norma Bio-Wellnesstee und für Edeka ein Kaffeekapselsystem eingeführt.Pflanzliche Produkte für den BringdienstNeben den Produkten aus dem Supermarkt haben die Deutschen auch weitere Kanäle genutzt, um zuhause gut zu essen. Peter Pane wird in diesem Jahr das 50. Restaurant eröffnen, doch gerade in der Pandemie hat sich neben dem Kerngeschäft und dem LEH auch das Delivery- und Pick-Up-Geschäft stark entwickelt. Peter Pane ist zu einer Multi-Channel-Foodservice-Company geworden. Der Erfolg von "Peter bringt's" soll fortgeführt werden und muss daher fortlaufend mit trendorientierten und innovativen Produkten weiterentwickelt werden.Neue vorwiegend pflanzliche Produkte zu entwickeln ist die Aufgabe des ebenfalls neu angeworbenen Produktmanagers Finn Wendt. Dabei soll es auch Innovationen geben, die sich aus Markttrends ableiten. Der 29-Jährige hat nach einer Koch-Ausbildung und einem Ökotrophologie-Studium unter anderem bei UNMILK gearbeitet - einem Hersteller von pflanzlichen Milchalternativen. Der schnellwachsende Markt der pflanzenbasierten Nahrungsmittel ist seit Jahren fester Bestandteil von Peter Pane und mittlerweile zu einer beträchtlichen Größe angewachsen. Daher sind eine intensive Marktbeobachtung und die Entwicklung von innovativen Plant-Based-Produkten erforderlich, um den Erfolg von Peter Pane in diesem schnelllebigen Umfeld fortzuschreiben."Ein elementarer Aspekt der veganen Produkte und Ernährungsform ist die Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit ist fest in den Werten und der Unternehmensphilosophie von Peter Pane verankert, was sich natürlich auch auf der Speisekarte widerspiegelt. Wir denken bereits heute an morgen und nehmen die wohl größte Herausforderung unserer Zeit ernst, weshalb eine vegane und meist klimafreundliche Ernährung für unsere Speisekarte unerlässlich sind", sagt Wendt. Auch in den kommenden Jahren ist mit vielen innovativen Produktneuheiten im Plant-Based-Bereich zu rechnen, da technologische Fortschritte verbesserte und völlig neuartige Produkte ermöglichen.