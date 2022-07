Die britische Großbank Lloyds Banking Group (ISIN: GB0008706128) will die Zwischendividende um rund 20 Prozent auf 0,80 Pence anheben, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 12. September 2022 (Ex-Dividenden Tag ist der 4. August 2022). Die Gesamtdividende für 2021 (Zwischen- und Schlussdividende) betrug 2 Pence (ca. 2,36 Eurocent). Beim aktuellen Börsenkurs von 0,54 Euro liegt die aktuelle ...

