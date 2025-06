NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Geschäfte des Logistikers seien auch unter schwierigen Bedingungen widerstandskräftig, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe positive Anzeichen im Europa-Geschäft sowie in der Luftfracht. Beides seien für DHL wichtige Bereiche./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025

ISIN: DE0005552004

