Von Michael Susin

LONDON (Dow Jones)--Höhere Kosten haben British American Tobacco im ersten Halbjahr einen Gewinnrückgang beschert. Der Umsatz stieg unterdessen, vor allem dank deutlich höherer Erlöse im Geschäft mit neuen Produkten.

Der Vorsteuergewinn sank in den sechs Monaten auf 3,06 Milliarden Pfund von 4,38 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte auf 12,9 von 12,2 Milliarden Pfund zu. Im Segment "New Categories", das E-Zigaretten beinhaltet, stieg der Umsatz um 45 Prozent auf 1,3 Milliarden Pfund.

BAT sieht sich auf Kurs, 2022 das geplante Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse zu erreichen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll im mittleren einstelligen Bereich zulegen.

Der "New Categories"-Umsatz soll 2025 weiterhin 5 Milliarden Pfund erreichen.

"Wir haben weiterhin in unsere Transformation investiert, darunter über 1 Milliarde Pfund in 'New Categories' im ersten Halbjahr", so BAT in der Mitteilung.

