APA ots news: Drei: Unlimitiertes 4G Internet mit up³ Red-Abo um nur 19 Euro/ Monat.

Wien (APA-ots) -



* Vollständig digitales Mobilfunk-Abo ohne Bindung jetzt auch für 4G Smartphones.

* Handyvertrag per App: In wenigen Minuten mit eSIM online. * Daten-Flatabo zum 19 Euro-Aktionspreis bis Mitte September.

Nach dem Start von Österreichs erstem digitalem 5G-Abo up³ im April verzeichnete die up³ App bereits mehr als 25.000 Downloads. Das up³ Abo wird inzwischen von Menschen aus rund 50 Nationen genutzt und verzeichnet eine durchschnittliche Datennutzung von rund einem GB pro Kunde und Tag. Um die Vorteile von up³ auch Kunden anzubieten, die noch kein 5G Smartphone haben, startet Drei "up³ Red" mit unlimitiertem 4G Internet zum Aktionspreis von nur 19 Euro/ Monat ohne Mindestvertragsdauer, Servicepauschale oder Aktivierungsentgelt.

Zwtl.: Unlimitierte Minuten, SMS und Daten um 19 Euro/Monat.

Das up³ Red Abo beinhaltet

- Unlimitierte Minuten österreichweit und in der EU, - Unlimitierte Daten mit bis zu 100/50 Mbit/s in Österreich, davon 20 GB/ Monat in der EU plus 100 MB Daten/ Monat in der Schweiz, Türkei, den USA und Großbritannien,

- 100 Minuten/ SMS von Österreich in die EU um nur 19 Euro pro Monat (statt 35 Euro).



Neukunden, die up³ Red bis zum 15. September 2022 aktivieren, nutzen das digitale Abo auch danach weiterhin um günstige 19 Euro pro Monat, auch wenn das Abo bis zu 1 Jahr ohne jegliche Kosten pausiert wird.



Zwtl.: Voraussetzung: eSIM-fähiges Handy.



up3 Red läuft mit allen eSIM-fähigen Smartphones. Die Aktivierung erfolgt in wenigen Minuten online. Nach dem Download der up3-App aus dem AppStore von Apple oder Google Play Store melden sich die Kunden mit einem Google-, Apple- oder Facebook-Konto bzw. auf Wunsch auch via E-Mail und Passwort an. Die Face ID oder ein Fingerprint als Identifikation am Handy genügen. Bezahlt wird mit SEPA-Lastschrift, Visa/Mastercard, Apple Pay oder PayPal. Werden zusätzliche Auslands-Einheiten oder schnellere Geschwindigkeiten benötigt, kann das einfach in der App hinzugebucht werden. Auch bei einem Handywechsel ist die eSIM sofort wieder einsatzbereit und somit die Rufnummer ebenfalls wieder verfügbar. up³ Red kann bis zu einem Jahr pausiert werden, während Anrufe und SMS unter der gewohnten Rufnummer weiterhin empfangen werden.



Zwtl.: Flexibler Tempo-Booster für 1 Euro.



Ein besonderes Goodie bietet up³ Red allen Nutzern mit 5G Handys, die temporär mehr Geschwindigkeit benötigen: Abonnenten von up³ Red können die 5G-Technologie für den Zeitraum von 48 Stunden zum Preis von nur 1 Euro nutzen. Das Add-on lässt sich einfach über den Speedbutton in der App dazubuchen.



Zwtl.: In Zukunft mehrere Geräte.



Derzeit ist up3 Red für ein Gerät pro User verfügbar. Bald wird es bei up3 Red aber auch die Möglichkeit geben, unkompliziert zusätzliche Geräte wie Tablets oder Smart-Watches in ein bestehendes Abo zu integrieren. Neben allen iPhones ab 2018 sind auch sämtliche Smartphones der Google Pixel-Serie ab der Generation 3 für up³ freigeschaltet. Mehr auf [www.drei.at/up] (https://www.drei.at/up)

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem Start des ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netzes Österreichs im Juni 2019 in Linz, startete Drei im Juni 2021 den Test des ersten österreichischen 5G Standalone Netzes. Im Februar 2022 erhielt das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/).



