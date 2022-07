Changsha, China (ots/PRNewswire) -Zoomlions erster gemeinsam von China und Deutschland entwickelter Turmdrehkran kommt jetzt in Europa auf den MarktZoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) hat im Juni dieses Jahres offiziell den W220-10S, seinen ersten gemeinsam von China und Deutschland entwickelten Turmkran mit flacher Spitze, auf dem europäischen Markt eingeführt. Die Freigabe ist ein weiterer Meilenstein dafür, dass Zoomlion mit dem übernommenen Unternehmen Win-Win-Ergebnisse erzielt."Anlässlich des Internationalen Tages der Freundschaft hofft das Unternehmen, seinen Win-Win-Ansatz für die Zusammenarbeit hervorzuheben, bei dem es um Einbeziehung, Freundschaft, Regeln, gemeinsame Innovation und Austausch geht, und mit unseren globalen Partnern zusammenzuarbeiten, um allen Kunden bessere Produkte und Dienstleistungen zu bieten.Gemeinsam mit WILBERT, einem führenden Hersteller von Turmdrehkranen mit Wippausleger und Europas drittgrößtem Vermieter von Turmdrehkranen, hat Zoomlion den neuen W220-10S mit speziell auf den europäischen Markt zugeschnittenen Anpassungen entwickelt, die eine umfassende Verbesserung von Sicherheit, Intelligenz, Komfort, Wirtschaftlichkeit und Anpassungsfähigkeit bieten.Dr. Michael Meding, Geschäftsführer von Zoomlion Wilbert, wies darauf hin, dass der neue Turmdrehkran das erste lokalisierte Produkt ist, das von den chinesischen und deutschen Teams gemeinsam entwickelt wurde und dessen Design und Produktion die Vorteile beider Unternehmen voll ausnutzt.Die umfassende Zusammenarbeit von Zoomlion mit globalen Partnern hat für beide Seiten vorteilhafte Ergebnisse gebracht. Im Jahr 2008 erwarb Zoomlion die italienische Firma CIFA, den damals drittgrößten Hersteller von Betonmaschinen, und hat seitdem einen kontinuierlichen Durchbruch auf dem europäischen Markt erzielt. CIFA hat auch eine Fabrik in China gegründet, die die Produktentwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit der Marke im folgenden Jahr weiter stärkt.2015 begann Zoomlion die Zusammenarbeit mit der MAZ-LKW-Gruppe in Weißrussland. Durch die Kombination der Baumaschinentechnologien und Produktionskapazitäten von Zoomlion mit den schweren Lkw-Fahrgestellen von MAZ entwickelten und fertigten die beiden Unternehmen in nur sieben Monaten drei Lkw-Kräne und Kehrmaschinen, die der Nachfrage des lokalen Marktes entsprachen.Im Jahr 2021 ist der Umsatz der von Zoomlion im Ausland erworbenen Unternehmen trotz des Einflusses von COVID-19 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30 Prozent gestiegen, wodurch mehr Arbeitsplätze geschaffen wurden und die Steuereinnahmen gestiegen sind, was von der lokalen Regierung und der Wirtschaft sehr anerkannt wurde."Als Unternehmen sollten wir unsere Aktivitäten lokalisieren, die lokalen Regeln respektieren, uns in die lokale Kultur einfügen und eine Win-Win-Kooperation mit unseren globalen Partnern anstreben. Zoomlion hofft, mit mehr Unternehmen zusammenzuarbeiten, um neue Möglichkeiten zu schaffen und eine für beide Seiten vorteilhafte Entwicklung anzustreben", sagte Zhan Chunxin, Vorsitzender und CEO von Zoomlion.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1864539/image_1.jpgPressekontakt:Chengkun Liu,0731-8993-2001,349022990@qq.comOriginal-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101692/5282765