Alphabet und Microsoft verfehlen mit Quartalszahlen die Erwartungen

Die beiden Tech-Giganten Alphabet und Microsoft haben beide mit Ihren Quartalszahlen vor allem die Umsatzerwartungen verfehlt. Außerdem: In unserem heutigen Webinars um 18:30 Uhr wird unser Referent Julius Weiß mit Ihnen im zweiten Teil unserer Serie "Vernunft statt Angst und Gier" das Thema Money Management genauer untersuchen.



Alphabet steigerte seinen Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr zwar um 13 Prozent auf 69,69 Milliarden Dollar, verfehlte die Erwartungen jedoch um gut eine Milliarde Dollar. Vor allem beim Gewinn pro Aktie verfehlte der Tech-Riese mit 1,21 Dollar pro Aktie die Erwartungen um fast 11ct. Gerade die im Vorjahr als Wachstumstreiber ausgemachten Alphabet-Mitglieder YouTube und Google Cloud zeigten Probleme. Vor allem Youtube hat mit dem Druck der Konkurrenz, allen voran TikTok, mächtig zu kämpfen. Neben Alphabet verfehlte auch Microsoft die Umsatzerwartungen im zweiten Quartal. Zwar erwirtschaftete der Software-Konzern einen Umsatz von 51,9 Milliarden Dollar, was im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 5,7 Milliarden entspricht, jedoch unter den Erwartungen von 52,4 Milliarden liegt. Im Gegensatz zu Alphabet, entwickelte sich das Cloud-Geschäft bei Microsoft im zweiten Quartal prächtig. Im Bereich intelligente Cloud-Dienste erwirtschaftete Microsoft einen Umsatz von 20,9 Milliarden Dollar, was durchaus den Erwartungen entspricht. Beide Unternehmen gaben an, dass der Umsatzrückgang allen voran auf den EUR/USD Wechselkurs zurückzuführen ist.





"Lucky Luke" und "Pechmarie" helfen Ihnen dabei, Ihr eigenes Money Management zu optimieren. Erfahren Sie mehr über das Chancen-Risiko-Verhältnis und die Trefferquote sowie den alternativen Einsatz von Hebelprodukten. In unserem Webinar "Vernunft statt Gier & Angst - Teil 2: Money Management", welches heute um 18:30 Uhr beginnt, wird unser Referent Julius Weiß Ihnen einen Einblick in das Money Management gewähren.

