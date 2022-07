Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach mehr als zehn Jahren sind von der Europäischen Zentralbank am vergangenen Donnerstag erstmals die Leitzinsen wieder erhöht worden, so die Analysten der DekaBank.Mit diesem Schritt hin zu einer strafferen Geldpolitik würden nun auch hierzulande die Zinsen wieder aufgetaut, die lange Zeit unter dem Nullpunkt festgefroren seien. Die Finanzmärkte hätten sich hierauf schon eingestellt, daher habe es auf die Beschlüsse des EZB-Rates an den Aktien- und Rentenmärkten keine große Reaktion mehr gegeben. Dass die EZB jetzt auf einen Anti-Inflationskurs einschwenke, sei eine gute Entwicklung, denn die Verantwortung für die Inflation liege langfristig ausschließlich bei der Zentralbank und bei niemand anderem sonst. ...

