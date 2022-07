In Ermangelung an nennenswerten Neuigkeiten steht bei der Steinhoff-Aktie noch immer die Charttechnik und vor allem die Marke bie 0,15 Euro im Vordergrund. Um die tobt schon seit einem Weilchen ein Kampf zwischen Bären und Bullen. Bisher konnte sich dabei noch niemand nachhaltig durchsetzen.Mal können die Käufer für kleinere Sprünge nach oben sorgen, an anderen Tagen setzen die Bären sich bei Steinhoff (NL0011375019) durch. So auch am heutigen Mittwoch, der Kursverluste von 1,5 Prozent kurz nach Handelsbeginn mit sich brachte und den Kurs dadurch auf ...

