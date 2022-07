Die DWS steht wegen Greenwashing-Vorwürfen am Pranger. Vor wenigen Wochen musste der CEO gehen, Stefan Hoops von der Deutschen Bank übernahm. Bisher vertrauen die Kunden trotz der Anschuldigungen dem Konzern weiterhin ihr Geld an. Die heute veröffentlichten Zahlen könnten allerdings eine Trendwende einläuten, auch bei anderen Kennzahlen sieht es nicht gut aus.Kunden der Deutsche-Bank-Tochter DWS haben im zweiten Quartal wegen der Turbulenzen an den Kapitalmärkten und anziehender Zinsen überraschend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...