Halbjahreszahlen - die Euroboden GmbH hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 (1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022) Umsatzerlöse von 16,5 Mio. Euro, ein Betriebsergebnis (EBIT) von 4,9 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von 0,6 Mio. Euro erwirtschaftet. Die Ergebnisse liegen unter dem Niveau der Vorjahresperiode mit Umsätzen in Höhe von 46,1 Mio. Euro, einem EBIT von 21,2 Mio. Euro und einem Jahresüberschuss von 12,6 Mio. Euro, was sich laut Euroboden dadurch begründet, dass großvolumige Verkäufe von Wohnungen und einem Grundstück in München die Vorjahreszahlen beeinflusst hatten.

Die Bilanzsumme ist durch die fortschreitenden Bautätigkeiten bei Immobilienprojekten per 31. März 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rund zehn Prozent auf ca. 400 Mio. Euro gestiegen. Das Eigenkapital liegt zum Halbjahr 2021/22 bei 72,8 Mio. Euro (Vorjahr: 72,2 Mio. Euro) und die bereinigte Eigenkapitalquote bei 18,5 Prozent (Vorjahr: 19,8 Prozent). Euroboden verfügte zum Ende des Berichtszeitraums über eine freie Liquidität in Höhe von ca. 34 Mio. Euro. Diese hat sich nach Angaben des Unternehmen bis Ende Juli 2022 auf rd. 46 Mio. Euro erhöht.

"Sind für die weitere Geschäftsentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...