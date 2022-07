DJ Fresenius sucht Fusionspartner für Krankenhaustochter Helios

FRANKFURT (Dow Jones)--Fresenius will seinen Klinikbetreiber Helios mit einem Wettbewerber fusionieren und im Zuge dessen einen Minderheitseigentümer bei der Tochter an Bord holen. "Es geht darum, das Wachstum von Helios weiter zu stärken", sagte Wolfgang Hofmann, Leiter Strategie und M&A bei der Fresenius Gruppe dem Handelsblatt. "Im ersten Schritt sondieren wir den Markt auf geeignete Übernahmeziele. Wenn alles passt, könnten deren Eigentümer dann Anteile an Helios erhalten." Helios bleibe Teil von Fresenius. "Wir wollen Mehrheitseigentümer bleiben", so Hofmann.

Fresenius hat keine ausreichenden Mittel, die Expansion aller Geschäftsbereiche selbst zu finanzieren, schreibt das Handelsblatt. Zu den Optionen gehöre daher, dass Helios erst einen Rivalen akquiriert und dann einen Investor an Bord holt, um den Deal zu finanzieren. Fresenius schaue sich dabei alle Klinikketten an, die auf den Markt kommen, habe aber klare Kriterien, nach denen der Konzern investieren wolle.

"Mögliche Zukäufe müssen in unser Ökosystem hineinpassen. Es muss einen echten Mehrwert geben für Patienten, etwa bei Qualität und Komfort, beim Zugang zu ärztlicher Expertise und bei digitalen Angeboten", sagte Hofmann. "Es geht derzeit nicht darum, völlig neue Bereiche aufzubauen. Fresenius ist aktiv in Bereichen wie multidisziplinäre Kliniken, ambulante Versorgung, Dialyse, Pharma, Medizintechnik und Reproduktionsmedizin. Hier bieten sich noch zahlreiche Wachstumschancen. Die wollen wir nutzen."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/err

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2022 05:07 ET (09:07 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.