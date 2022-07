Die gute Nachricht: Auch im zehnten Quartal in Folge bleibt Intershop Communications auf Basis des EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) positiv. Bezogen auf das EBIT ist diese Serie im zweiten Quartal 2022 mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern von minus 556.000 nach neun Quartalen allerdings gerissen. Mit Blick auf den Nettogewinn rutschte ... The post Intershop Communications: Maßnahmen eingeleitet appeared first on Boersengefluester.

