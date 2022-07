Die Börsenstory der sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) ist seit der Handelsaufnahme am 04.11.2021 für die Aktionäre ein Erfolg. Während die meissten IPO's des letzten Jahres derzeit weit unter Emissionspreis handeln, oft auch ihre Prognosen und Planungen ein Stück weit zurücknehmen mussten, sieht das bei dem "Sicherheitsdienst München" ganz anders aus. Die sdm Aktie handelt derzeit bei 4,28 EUR, während die sdm aktie zu 3,50 EUR im November gezeichnet werden konnte. Was steckt hinter dem Kürzel sdm, was macht man anders als andere? Der Hauptaktionär und CEO des Unternehmens gibt Einblicke - was man ...

