Baden-Baden (ots) -Das DFB-Frauenteam schickt kurz vor dem EM-Halbfinale absolute Highlights direkt aus England: Die deutschen Fußballerinnen versteigern ihre brandaktuell getragenen und signierten Trikots bei www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal! Der Erlös geht ohne Abzug an die Stiftung Deutsche Krebshilfe und den Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg.DFB-Torschützin Lina Magull machte die besondere Aktion möglich: Sie stellte United Charity ihr getragenes Trikot aus dem Spiel gegen Spanien zur Verfügung. Doch damit nicht genug: Magull animierte auch ihre Teamkolleginnen, sich für krebskranke Kinder stark zu machen. Auf einem weiteren EM-Trikot sammelte sie die Unterschriften aller Spielerinnen und schickte kurz vor dem Halbfinale gegen Frankreich sogar einen persönlichen Schnappschuss aus dem deutschen EM-Lager! Beide Trikots können ab sofort unter https://www.unitedcharity.de/Specials/Frauen-EM ersteigert werden.Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen und hat seitdem über 12 Millionen Euro für verschiedene Hilfsorganisationen gesammelt. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/5282881