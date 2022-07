DGAP-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose

Garbsen, 27. Juli 2022 - Im Rahmen der laufenden Überprüfung der Geschäftsentwicklung und der kontinuierlichen strategischen Planung hat der LPKF-Vorstand heute beschlossen, die ursprünglich im Februar 2020 veröffentlichte Prognose für das Jahr 2024 zurückzunehmen.



Das wirtschaftliche Umfeld hat sich vor dem Hintergrund der seit zwei Jahren andauernden COVID-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und den daraus resultierenden Lieferkettenengpässen sowie dem erhöhten Rezessionsrisiko verändert. Daher kommt der Vorstand nun zu dem Schluss, dass die konkrete Prognose für das Geschäftsjahr 2024 (mehr als 360 Mio. EUR Umsatz und eine EBIT-Marge von mindestens 25%) voraussichtlich nicht mehr erreicht werden kann.



LPKF bekräftigt jedoch die sehr guten Wachstumsperspektiven sowohl in den bestehenden Geschäftsfeldern als auch in den neuen Bereichen LIDE und ARRALYZE.



Mittelfristig strebt der Vorstand angesichts der umfangreichen Kernkompetenzen des Unternehmens weiterhin ein attraktives durchschnittliches Wachstum im Kerngeschäft, einen niedrigen dreistelligen Millionenumsatz in den neuen Geschäftsfeldern und eine attraktive zweistellige EBIT-Marge an. LPKF arbeitet weiterhin intensiv mit Schlüsselkunden bezüglich Markteinführungsstrategien für LIDE und ARRALYZE zusammen. Ende September wird der Vorstand weitere Informationen zur aktualisierten mittelfristigen Unternehmensstrategie bekannt geben. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 wird ausdrücklich bestätigt.



Der Halbjahresfinanzbericht mit Umsatz- und Ergebniszahlen wird am 28. Juli 2022 veröffentlicht.



Erläuterung der Kennzahlen

EBIT-Marge: Ergebnis vor Zinsen und Steuern / Umsatz x 100



