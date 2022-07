NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch vor neuen Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed kaum bewegt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 104,39 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig auf 95,16 Dollar.

Starke Impulse gab es am Vormittag nicht. An den Finanz- und Rohstoffmärkten warten die Teilnehmer auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend. Es wird erwartet, dass die Fed ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit einer weiteren kräftigen Zinsanhebung fortsetzt. Mit steigenden Zinsen wachsen die Ängste vor einer wirtschaftlichen Talfahrt, die auch am Ölmarkt Spuren hinterlassen würde.

Vor der Fed-Entscheidung werden am Nachmittag neue Lagerdaten des US-Energieministeriums erwartet. Am Vortag hatte der Verband American Petroleum Institute einen deutlichen Abbau der landesweiten Rohölvorräte gemeldet. Die wöchentlichen Vorratszahlen werden wegen ihrer Aussagekraft für die Lage am Ölmarkt stets beachtet./bgf/jha/