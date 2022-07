Die Zahlen der UBS waren mit Spannung erwartet worden. Die Grossbank ist bisher an der Börse Zürich ein Fels in der Brandung gewesen, doch die Konjunkturabschwächung trifft nun auch das Institut an der Bahnhofsstrasse.Die UBS (CH0244767585) hat ihren Zenit in diesem Konjunkturzyklus überschritten. Der vorgelegte Bericht zum 2. Quartal zeigt eine sehr starke schweizer Grossbank, die gegen die Strömung zu kämpfen beginnt. In nahezu allen wichtigen Geschäftsbereichen wehte der UBS der Wind von vorne entgegen. Und die Aussichten sind alles andere als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...