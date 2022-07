HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe in weniger als einem Monat bereits zum zweiten Mal seine Ziele für den Jahresumsatz und das operative Ergebnis 2022 angehoben, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die höheren operativen Kosten im zweiten Quartal hätten zudem durch bessere Umsätze abgefedert werden können./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 05:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005810055

DEUTSCHE BOERSE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de