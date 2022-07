FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 196 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe seine gute Geschäftsentwicklung mit einer anhaltend und überraschend starken Umsatzdynamik fortgesetzt, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Gewinne hätten sich besser entwickelt. Den deutlicheren Kostenanstieg als erwartet habe das Unternehmen deshalb gut verkraftet. Die optimistischeren Jahreserwartungen sollten zudem die Konsensschätzungen steigen lassen - seine Prognosen lägen bereits höher, so der Experte. Dank des starken organischen Wachstums, des defensiven Geschäftsmodells und der günstigen Bewertung bleibe die Aktie sein bevorzugter Branchentitel./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 06:45 / CET



ISIN: DE0005810055

